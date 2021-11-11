Володин призвал депутатов "не прикрывать политикой хамство"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил поведение депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, устроившего скандал на избирательном участке в Саратове, и призвал "не прикрывать политикой хамство".

"Вы вот берете и постоянно говорите: вот, наших товарищей обижают. Послушайте, каких товарищей обижают?" - отреагировал Володин на выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на заседании Госдумы в четверг.

"Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - добавил Володин.

Спикер также призвал не политизировать ситуацию с директором ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлом Грудининым, на преследования которого часто жалуются представители компартии. "Если там есть хозяйственные вопросы и спор хозяйствующих субъектов, претензии, не надо прикрывать это политикой", - добавил он.

В сентябре в интернете появился видеоролик, на котором видно, что Бондаренко, баллотировавшийся в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя от нее предоставить ему некую документацию. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила возмущение поведением Бондаренко.

Во вторник Бондаренко сообщил ТАСС, что его задержали сотрудники полиции. По его информации, причиной стало правонарушение, совершенное им два месяца назад. В пресс-службе Заводского районного суда Саратова уточнили, что Бондаренко подозревается в мелком хулиганстве. Позже суд назначил Бондаренко административный штраф.