Лавров: Францию ждет серьезный разговор с Россией в формате "2+2" по Украине

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИД и Минобороны России и Франции сторонам предстоит серьезный разговор по украинской тематике.

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему", - сказал министр на пресс-конференции в четверг. Он добавил, что при попустительстве Франции и ФРГ в Киеве "подрывают, и последовательно, в открытую, игнорируя все советы", минские соглашения.

В отношении заявлений из Парижа о том, что Россия отказалась участвовать во встрече в "нормандском формате" 11 ноября, Лавров заметил, что "это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров".

"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что еще две недели назад на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, когда инициатива о встрече в "нормандском формате" 11 ноября была впервые представлена, проинформировал своего французского коллегу о планах переговоров в Москве в этот день с коллегой из одного из дружественных государств.

"Если этот аргумент не считается убедительным, тогда я еще раз повторю: наверное, манеры нужно восстанавливать - те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении", - резюмировал глава МИД РФ.

Министры иностранных дел и главы Минобороны России и Франции 12 ноября в Париже проведут очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности вопросы стратегической стабильности в формате 2+2.