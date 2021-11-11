Лавров назвал неправдой заявления Польши о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заявления Варшавы о вовлеченности российской авиакомпании "Аэрофлот" в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии - это неправда. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Если очень дипломатично, то это неправда. И "Аэрофлот", насколько я знаю, рейсами между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили, не летает <…> в столицу республики Беларусь", - сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявления Варшавы о том, что польские власти располагают информацией о связи "Аэрофлота" с миграционным кризисом на границе.

Компания "Аэрофлот" ранее опровергла утверждения о причастности к ситуации на границе Белоруссии и Польши, отметив, что не выполняет рейсов в города Ирака и Сирии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью обвинения со стороны Запада в том, что кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" белорусского лидера.