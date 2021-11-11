Эксперт считает, что США меняют концепцию своего присутствия в Черноморском регионе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. США и НАТО начали отрабатывать в Черноморском регионе применение уже не отдельных боевых единиц, а целых эскадр и группировок. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

"Очевидно, что американцы пытаются изменить концепцию своего присутствия в Черном море, и если раньше обычно это был один боевой корабль, который меняется на ротационной основе, то сейчас мы видим три корабля - один боевой, один штабной, один танкер", - пояснил он.

По словам Коновалова, это фактически небольшая военно-морская группировка для отработки действий в составе большой эскадры. "США меняют концепцию своего присутствия в черноморском пространстве с прицелом на дальнюю перспективу и действия масштабных военно-морских сил", - сказал эксперт.

Отработать же взаимодействие со своими союзниками, по его словам, у США пока получается не очень хорошо.

"Они пытаются отработать взаимодействие, правда, пока не очень удачно: фактически речь идет только об американцах и британцах. Украинского флота не существует, румыны готовы исполнять любые приказы США и НАТО, но это несерьезный союзник. У Болгарии своя позиция, а Турция ведет себя самостоятельно", - подчеркнул он.

Парирование провокаций

В свою очередь другой военный эксперт, генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что Россия достаточно хорошо контролирует регион из Крыма и способна парировать любые провокации.

"Учитывая наличие Крыма и наличие развернутых вооружений, в том числе систем противоракетной, противовоздушной обороны, локаторов РЛС, то есть всех необходимых противокорабельных комплексов, это становится неприступным форпостом, который очень неприятен всему черноморскому пространству, отведенному государствам НАТО", - отметил он.

По словам эксперта, Россия научилась информационно отражать провокации. "Для этого работают и внешние информационные рупоры, и на каком-то военно-пропагандистском плане мы тоже можем отстаивать свои позиции", - сказал Михайлов.

"Благодаря заявлениям, которые мы сейчас очень активно стали делать, дополнительным действиям по укреплению черноморского побережья в плане наращивания самых современных модернизированных вооружений и укреплению противоракетной и противовоздушной обороны мы показываем свою полную готовность к любым сценариям", - подчеркнул военный эксперт.

Обострение на Донбассе

С обострением обстановки на юго-востоке Украины связал в беседе с ТАСС происходящее военный эксперт и редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Некоторые увязывают этот заход кораблей с тем, что это является неким сигналом, одобрением действий Украины, к которым она давно не решается приступить на Донбассе", - сказал он.

По словам эксперта, крупная операция в этом регионе если и должна начаться, то именно так.

"Буквально недавно в Москву приезжал представитель Центрального разведывательного управления США, который вел какие-то переговоры, а затем зачем-то звонил на Украину. Все тогда уже посчитали, что темой переговоров была ситуация в этой стране", - подчеркнул он.

Как отметил Леонков, пока все это является догадками и ситуация прояснится в ближайшее время. "Насколько серьезно и долго будут пребывать американцы в акватории Черного моря и как это действительным образом скажется на действиях подразделений армии Украины вдоль линии боевого соприкосновения с Луганской и Донецкой народными республиками станет понятно в ближайшее время, в ближайшие часы", - заявил эксперт.

"Берут на "слабо"

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с ТАСС высказал мнение, что можно говорить о возрастании угрозы. "Последний демарш был на прошлой неделе, когда НАТО закрыла свое последнее представительство в Москве. С этого и надо отсчитывать дальше. Если мы говорили о мирном времени, то если они сокращают дипломатию по всем направлениям, безусловно, угроза возрастает. Недопонимание может проявиться в любой момент времени", - сказал Попов.

По его словам, мирное время переходит в угрожаемый период. "И мы имеем право на мобилизацию своих сил и средств, увеличение готовности некоторых подразделений, частей и соединений", - пояснил он. Эксперт отметил, что события в Черном море могут быть связаны в первую очередь с Донбассом. "Такое ощущение, что возможность увеличения этого нагнетания будет происходить еще некоторое время, и не исключено, что это связано в первую очередь, конечно, и с Крымом, и с Донбассом, больше с Донбассом", - сказал Попов.

Заслуженный летчик РФ пояснил, что приграничные зоны дифференцируются на территориальные воды - 12-мильную морскую зону (около 22 км) от максимальной линии отлива; 200-мильную исключительную экономическую зону приграничных государств (около 370 км) и 350-мильную морскую зону (648 км).

Он подчеркнул, что военные самолеты США и НАТО слишком близко подходят к государственным границам. Они не уведомляют о входе в исключительную экономическую зону и, таким образом, не соблюдают принятую в мировой практике "культуру" поведения.

По словам эксперта, пересечение 12-мильной зоны, согласно международному праву, дает "полное право нанести удар, и не только предупредительный, а уже боевыми средствами и силами по противнику". "Поэтому, когда самолеты подлетают слишком близко к ней, мы чувствуем себя очень неуверенно в том плане, что эта провокация может проткнуть нашу зону ответственности и заставить нас реагировать крайне жестко по перехвату", - сказал Попов.

"Есть такая фраза у молодежи: "Берут на "слабо" Россию", ждут, когда мы проявим нетерпение, в конце концов, лопнет это терпение. Это ждут - показать, что опять русский медведь, видите, как себя ведет? Они тогда заявят, что некорректно, нетактично. Хотя сегодня мы все это говорим - российские специалисты - что они сегодня ведут себя провокационно, некорректно", - отметил Попов.

Реакция Минобороны России

Ранее российское военное ведомство сообщило, что Соединенные Штаты формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По мнению Минобороны, подобные действия являются дестабилизирующим фактором в регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, а Черноморский флот выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря.

Позднее в МО РФ также подтвердили, что с учетом того, что в учениях помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке.