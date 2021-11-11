Госдума сформировала депутатскую часть межпарламентской группы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг на заседании приняла постановление о формировании депутатской части межпарламентской группы, ее сопредседателем стал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Сформировать часть Межпарламентской группы Российской Федерации для обеспечения участия депутатов Государственной думы в деятельности Межпарламентского союза и поддержания межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами других государств", - говорится в тексте.

Сопредседателем группы избран Володин, его заместителем - депутат от фракции "Единая Россия" Евгений Попов.

Данное решение в четверг поддержал думский комитет по международным делам. Как пояснил глава комитета Леонид Слуцкий, после принятия постановления начнется процесс формирования депутатских групп по связям с парламентами зарубежных стран. "В этом созыве предлагается оптимизировать их работу и создать 57 так называемых групп дружбы", - уточнил он. Председатель комитета напомнил, что в прошлом созыве Госдумы было более восьмидесяти таких групп, но не все они имели возможность полноценно функционировать из-за непростой ситуации в мире.

Межпарламентская группа - это внутренний орган Федерального собрания РФ, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским союзом. В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности Межпарламентского союза и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.