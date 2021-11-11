Грушко акцентировал интерес России к конструктивному подходу для смягчения диалога с ЕС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко акцентировал на встрече в Москве с госсекретарем Словении Станиславом Рашчаном заинтересованность российской стороны в конструктивном подходе к вопросам ослабления накала в отношениях Москвы и Брюсселя, а также готовность России к выстраиванию диалога с ЕС на принципах равноправия и взаимного уважения.

"Словенской стороне, председательствующей в Совете Европейского союза в июле-декабре 2021 года, была обозначена заинтересованность в конструктивном подходе к вопросам ослабления накала в российско-еэсовских отношениях, готовность к выстраиванию диалога с ЕС на принципах равноправия и взаимного уважения", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, дипломаты также обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, региональную и глобальную повестку дня.

"Подтвержден конструктивный характер двусторонних связей, намечены перспективы их дальнейшего развития с акцентом на совершенствование договорно-правовой базы и активизацию контактов на различных уровнях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией", - резюмировали в МИД РФ.