"Единая Россия" приостановит членство мурманского депутата, подозреваемого в преступлении

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приостановит членство бывшего главы города Оленегорск в Заполярье, а ныне депутата Мурманской областной думы Олега Самарского, в отношении которого возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщается в четверг на сайте мурманского регионального отделения партии "Единая Россия".

По версии следователей, в 2019 году глава Оленегорска незаконно предоставил квартиру своему родственнику, который не нуждался в улучшении жилищных условий.

"Членство в партии "Единая Россия" экс-главы Оленегорска Олега Самарского будет приостановлено на основании п. 4.4.4 устава партии "Единая Россия" в связи с возбуждением уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Мурманской области сообщили, что в отношении бывшего главы города Оленегорска в Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)". В ведомстве имя фигуранта дела не уточнили, однако источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что им является Олег Самарский, который возглавлял Оленегорск до сентября 2021 года, когда он был избран депутатом Мурманской областной думы.