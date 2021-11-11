Путин и Меркель подтвердили важность урегулирования ситуации на границах Белоруссии с ЕС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Как сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, в разговоре подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего миграционного кризиса.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

Внутриукраинский конфликт

Также в разговоре с Меркель он обратил внимание на деструктивную политику Киева во внутриукраинском конфликте. "Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - отметили в пресс-службе.

26 октября Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что военнослужащие страны по приказу главнокомандующего Валерия Залужного впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Согласно информации украинского Генштаба, это произошло возле подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное на мариупольском направлении. В результате атаки боеприпасом с беспилотника якобы была поражена одна из гаубиц артиллерийской батареи сил республики. После разбирательства министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что данная информация не подтвердилась.

Провокации в Черном море

Путин также отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил США в Черном море. "Отмечен дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - говорится в сообщении.

Как ранее информировали в Минобороны РФ, корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.