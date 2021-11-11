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Пандемия COVID-19
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Путин обсудил с президентом Аргентины взаимодействие в борьбе с распространением ковида

Лидеры условились о продолжении контактов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, в беседе обсуждалось в том числе взаимодействие стран в борьбе с распространением коронавируса.

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"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, лидеры условились о продолжении контактов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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