МИД: заявление о "высоком представителе" по БиГ является антидейтонским выпадом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заявление, сделанное 10 ноября членами Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (БиГ), противоречит Дейтонскому соглашению. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Возмущены очередным антидейтонским выпадом со стороны членов Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в Сараево, - говорится в комментарии. - Опубликованное ими 10 ноября заявление в поддержку так называемого "высокого представителя" по БиГ является грубым нарушением практики согласования подобного рода документов в Руководящем комитете, полноправным членом которого является и Россия".

Захарова указала, что партнеры не пожелали поставить РФ в известность о подготовке очередного заявления комитета, "самовольно сделав сноску о том, что Россия его не поддерживает". "Не вдаваясь в излишние комментарии содержания нелегитимного заявления, вынуждены констатировать целенаправленную политику членов Руководящего комитета по размыванию консолидированных усилий международного сообщества по реализации Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. Убеждены, что это не может способствовать общим целям укрепления безопасности, мира и стабильности в БиГ и на Балканах, приведет к формированию новых разделительных линий", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель также отметила, что "ответственность за такой авантюризм ляжет на плечи тех, кто им занимается". "Призываем партнеров вернуться к консенсусному и конструктивному порядку функционирования Руководящего комитета по БиГ", - говорится в комментарии.