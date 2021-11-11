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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

МИД РФ считает, что у части ЕС есть санкционная одержимость в отношении Минска

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант ранее заявила, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Определенные круги в Евросоюзе испытывают санкционную одержимость в отношении Белоруссии, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Одержимость [со стороны ЕС] есть. Может быть, не у всего ЕС, но по крайней мере у так называемых активистов", - сказал он в ответ на вопрос, насколько вероятно введение санкций Запада в отношении Минска из-за миграционного кризиса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант в четверг на брифинге в Брюсселе заявила, что новые санкции Евросоюза против Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов.

Теги
БелоруссияРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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