МИД РФ считает, что у части ЕС есть санкционная одержимость в отношении Минска

"Одержимость [со стороны ЕС] есть. Может быть, не у всего ЕС, но по крайней мере у так называемых активистов", - сказал он в ответ на вопрос, насколько вероятно введение санкций Запада в отношении Минска из-за миграционного кризиса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант в четверг на брифинге в Брюсселе заявила, что новые санкции Евросоюза против Минска будут включать черный список авиакомпаний, которые перевозят мигрантов.