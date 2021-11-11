Эксперты: законопроект о региональной власти направлен на улучшение качества жизни в РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Законопроект о региональной власти, принятый Госдумой в первом чтении, направлен на улучшение качества государственного управления в России и как следствие - на повышение уровня жизни и благосостояния россиян. Такое мнение высказали в четверг политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного законопроекту.

"Этот закон описывает принципы взаимодействия властей, он описывает то, что все ветви власти нацелены на одно, чтобы гражданину на определенной территории жилось лучше и комфортней", - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По его словам, законопроект предусматривает создание единой системы публичной власти. "С одной стороны, у нас независимая муниципальная система, а с другой - все руки у нее завязаны, нет денег. У региональной власти деньги есть, а полномочия с нее сняты. Новый закон - это важный шаг. Он означает, что бабушка, которая пошла к губернатору, получит от него помощь, а он не сядет за нецелевое использование средств", - сказал Данилин.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что законопроект формирует общие правила для всех. "Здесь не только история с названиями глав [регионов], хотя сейчас в стране один президент, это важно было зафиксировать. И даже не в том, что по-разному формировалась бюджетная история на разных этажах власти. Самое главное - общие правила игры для всех. Это главное, что есть в этом законе", - считает Мартынов.

По его словам, в экспертных кругах давно шла дискуссия о необходимости нового закона с общими правилами для всех уровней власти. "Прежний закон претерпевал сотни поправок в зависимости от той или иной ситуации, не формулируя общие правила функционирования власти в нашем федеративном государстве. От условного сельсовета и главы сельского поселения до Федерального собрания, правительства и президента. Сегодняшний закон такую жесткую матрицу и дает", - сказал Мартынов.

Госдума во вторник в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.