Захарова назвала реинкарнацией фашизма запрет на георгиевские ленточки в Латвии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия наблюдает последовательную реинкарнацию фашизма в Латвии, написала в четверг в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Сейма (парламента) Латвии о запрете на использование в стране георгиевской ленточки.

"В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен-СС. "Георгиевской" является муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?" - написала дипломат.

"И что сказал бы, например, герой латышского народа Ян Янович Розе - полный кавалер ордена Славы (к которому прилагалась все та же оранжево-черная муаровая лента)", - добавила она.

Сейм Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время как развлекательных и праздничных публичных мероприятий, так и во время собраний, шествий и пикетов. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.