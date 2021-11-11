Россия перевела более $81 млн на работу миротворцев ООН

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия направила ООН $81,76 млн для финансирования миротворческих миссий всемирной организации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг постоянным представительством РФ при ООН.

Деньги будут зачислены в бюджеты миссий ООН в Мали, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Ливане, Сомали, Судане, Косове, Западной Сахаре, на Кипре и Голанских высотах.

Россия последовательно выступает за ведущую роль ООН в международных делах и поддерживает миротворческие усилия всемирной организации.