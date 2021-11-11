Замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН по Ливии обсудили ситуацию в этой стране

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в среду в ходе встречи со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем обсудил ситуацию в этой арабской стране в контексте конференции в Париже. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Ливии и по процессу политического урегулирования в преддверии международной конференции в Париже с акцентом на задачи поддержания стабильности "на земле", проведения выборов 24 декабря и продолжения эффективного содействия со стороны ООН", - говорится в сообщении.

Международная конференция по Ливии пройдет в Париже 12 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет в ней участие.