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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В РФ заявили, что у Белоруссии нет оснований высылать мигрантов обратно в их родные страны

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия накопила много вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед рассмотрением этого вопроса в Совбезе.

"У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам", - сказал он.

Польша своими действиями в отношении мигрантов на границе с Белоруссией нарушает международные нормы, заявил Полянский.

"Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм", - сказал он.

У Белоруссии нет никаких оснований высылать мигрантов обратно в их родные страны, заявил он.

Россия и Белоруссия никаким образом не участвуют в доставке мигрантов на границу с Польшей.

России приходится реагировать на наращивание сил Польшей у границы в рамках союзнических обязательств с Белоруссией.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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