Лавров в Париже примет участие в заседании глав МИД и Минобороны и в конференции по Ливии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в рамках рабочего визита в Париж примет участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств. Кроме того, глава МИД примет участие в работе международной конференции по Ливии, созванной по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона.

Консультации министров

Формат диалога дипломатических и оборонных ведомств России и Франции в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности был создан в 2002 году по инициативе лидеров. Такие консультации регулярно проводились вплоть до 2014, когда по инициативе Парижа запланированная на март того года встреча была перенесена из-за ситуации на Украине. Работа в таком формате возобновилась лишь в сентябре 2019 года в Москве.

По итогам состоявшейся тогда после почти пятилетнего перерыва встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог в таком формате, и предстоящие в французской столице консультации станут воплощением этого.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на заседании, где российская сторона будет представлена Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, а французская - министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли, планируется, в частности, обсудить вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе.

Диалог по этим вопросам странам удается вести на рабочем уровне. Например, в сентябре состоялось заседание российско-французской рабочей группы "Межведомственный стратегический диалог по кибербезопасности". Кроме того, Франция - одна из немногих стран, выразившая готовность обсуждать инициативу президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Этот вопрос может быть затронут на встрече.

Как указали на Смоленской площади, министры также намерены обсудить отношения РФ и ЕС и РФ и НАТО. С учетом текущего состояния отношений Москвы и Брюсселя и минимизации каналов общения между Россией и Североатлантическим альянсом эта тема представляется особенно сложной.

Региональные проблемы

Региональная повестка встречи, по словам Захаровой, будет тоже достаточно обширной: "Министры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам: Афганистан, Иран и Ливия. Среди других тем ближневосточное урегулирование, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Африке, включая обеспечение безопасности в Сахаро-Сахельском регионе".

Примечательно, что российско-французская встреча проходит сразу после переговоров Лаврова с главой МИД Мали Абдулайе Диопом. На пресс-конференции по ее итогам, российский министр отметил, что на фоне сокращения Францией своего присутствия в этой африканской республике террористическая угроза в стране рискует обостриться, и подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать поддержку ВС Мали как поставкой продукции военного назначения, так и обеспечивая подготовку малийских офицеров.

Серьезный разговор

На той же пресс-конференции Лавров отметил, что "серьезный разговор" на встрече в Париже предстоит по теме Украины. Он указал, что Франция и Германия, как соавторы минских соглашений, несут ответственность за то, как Украина пренебрегает своими обязательствами по этим договоренностям.

Французская сторона заявляла, что выступает вместе с германскими коллегами за скорейшее проведение переговоров глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция). Однако в Москве сообщали, что не получали содержательных ответов на предложение об итоговом документе для такой встречи, а также о том, что график российского министра не позволял ему принять в ней участие в предложенный день - 11 ноября.

Лавров отметил на это, что, как только дата была озвучена, он проинформировал Ле Дриана о запланированных на этот день переговорах в Москве "с коллегой из одного из дружественных государств". "Если этот аргумент не считается убедительным, тогда я еще раз повторю: наверное, манеры нужно восстанавливать - те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении", - подчеркнул глава МИД РФ.