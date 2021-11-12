Зампостпреда РФ при ООН заявил, что корабли США действуют провокационно в Черном море

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Военные корабли США действуют в Черном море провокационно, избегать прямого столкновения каждый день сложно. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Не будем забывать, что военные корабли США сейчас находятся в Черном море и действуют очень провокационно. Избегать каждый день прямого столкновения на Черном море очень сложно. Мы предупредили американских коллег, что это провокация", - сказал он.

9 ноября Минобороны России информировало, что с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией Черного моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы РФ.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке ведомства, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.