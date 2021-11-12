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В России заявили, что предосторожности в отношении Украины вызваны угрозами Киева

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, у РФ есть право собирать войска на своей территории там, где она хочет

ООН, 12 ноября. /ТАСС/. Предосторожности РФ в отношении Украины в связи с постоянно звучащими из Киева угрозами логичны. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"У нас есть право собирать войска там, где мы хотим. Это не территория Украины, это территория России. И если вы вспомните конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности, то поймете, что определенная предосторожность - это логический шаг в данной ситуации", - сказал он, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы концентрирует войска у границы с Украиной.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с перемещением российских войск вдоль российско-украинской границы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

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