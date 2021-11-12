Врио главы Роснедр Евгений Петров стал руководителем ведомства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова руководителем ведомства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Новым главой Федерального агентства по недропользованию стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указывается в сообщении.

В июне премьер освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Роснедр Евгения Киселева в связи с упразднением этой должности. Тогда же Петров был назначен врио главы ведомства.

Евгенией Петров в период с октября 2014 года по октябрь 2018 года занимал пост советника руководителя Роснедр, затем перешел на должность советника министра природных ресурсов и экологии, на которой работал на протяжении почти двух лет. В июле 2020 года Петров был назначен заместителем главы Роснедр, а год спустя, в июне 2021 года, - врио руководителя агентства по недропользованию.