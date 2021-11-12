Депутаты гордумы Пензы избрали Александра Басенко мэром города

ПЕНЗА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты гордумы Пензы избрали в пятницу главой администрации города Александра Басенко, который исполнял обязанности мэра после отставки с этой должности в октябре Андрея Лузгина.

"30 голосов - за, один - против, один - воздержался. Позвольте поздравить Александра Николаевича Басенко с избранием на должность главы администрации города Пензы", - сказал спикер гордумы Владимир Мутовкин.

На должность мэра Пензы, который, по уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс, претендовали также глава Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин и депутат гордумы, заместитель гендиректора телерадиокомпании "Экспресс" Людмила Коломыцева.

Басенко родился в 1970 году в Туапсе. Окончил Московское высшее пограничное училище. С 1987 по 2006 году был на военной службе, затем занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В апреле 2021 года назначен замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. После отставки мэра Пензы Андрея Лузгина с октябре 2021 года исполнял обязанности главы администрации города.

Программа нового мэра

По словам Басенко, одной из важнейших задач на посту мэра для него станет поиск механизмов по наполнению доходной части бюджета города, в частности необходимо повысить эффективность использования муниципального имущества. Он отметил, что сейчас задолженность по договорам аренды земельных участков, принадлежащих городу, составляет более 500 млн рублей.

Басенко добавил, что поэтапная ликвидация муниципального долга города позволит привлечь бюджетное финансирование и инфраструктурные кредиты, что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Пензы.

"В градостроительной деятельности моими приоритетами будет сохранение исторического центра и разумная реорганизация промышленных зон на территории города, освобождение небольших улиц Пензы от автомобильного движения будет также тенденцией развития. Городу мало одной пешеходной зоны, нужны новые точки притяжения граждан и бизнеса", - отметил Басенко.

Он также добавил, что необходимо развивать транспортную систему города, учитывая новую застройку, и обеспечить необходимое количество парковочных мест.

