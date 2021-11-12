Татарстан подготовил поправки в законопроект о региональной власти

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Государственного совета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению подготовил предложения и поправки ко второму чтению федерального законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". В их числе есть поправка о сохранении поста президента республики.

"Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа. Думаю, здесь нет необходимости расшифровывать. Наше предложение и поправка звучит именно таким образом", - сказал в пятницу на заседании председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Всего депутаты подготовили 20 поправок. Они будут рассмотрены республиканским Госсоветом, после чего их внесут в Госдуму.