Фальков: России и Словакии необходимо восстановить прежнюю динамику сотрудничества

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Словакия должны восстановить прежнюю динамику двустороннего сотрудничества. Об этом ТАСС заявил в пятницу председатель российской части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Наши страны объединяют богатые исторические традиции, духовная и языковая близость. Актуальной задачей сегодня является восстановление прежней динамики двустороннего сотрудничества России и Словакии. В том числе реализация проектов в сфере водородной энергетики, машиностроения, фармацевтики, транспортно-логистической сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности", - сказал председатель российской части межправкомиссии перед началом ее заседания в Братиславе.

"Словакия является нашим важным торгово-экономическим партнером. С января по август 2021 года объем российско-словацкого товарооборота увеличился на 37,7% и составил более $4 млрд. Мы активно развиваем взаимодействие в области образования, науки, спорта и культуры. Ровно 2 года назад, в ноябре 2019 года, Россия и Словакия договорились о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Сегодня планируется подписание Меморандума о сотрудничестве в области спорта. Есть потенциал сотрудничества в сфере инноваций", - проинформировал Фальков.

Заседание межправкомиссии состоится уже в 21-й раз. Ожидается напряженная работа, так как в 2020 году ее заседание не состоялось из-за пандемии коронавируса. Предстоит обсудить итоги торгово-экономического взаимодействия за последние два года.