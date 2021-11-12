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Пандемия COVID-19

Мишустин призвал актуализировать правовую базу для взаимодействия по миграции в СНГ

Премьер-министр РФ подчеркнул, что ситуация с коронавирусом отразилась на миграционных потоках на территории СНГ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал актуализировать правовую базу и совершенствовать цифровые платформы взаимодействия по миграции на пространстве СНГ.

"Президенты наших стран в октябре договорились о развитии сотрудничества в сфере миграции. Принято заявление, где содержатся общие подходы с учетом вызовов, которые поставила пандемия. Речь идет о необходимости актуализировать правовую базу, совершенствовать цифровые платформы для оптимизации процессов трудоустройства, включая электронный сервис "Работа без границ", - сказал Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом отразилась на миграционных потоках на территории СНГ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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