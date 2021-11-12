Песков назвал данные западных СМИ о планах по "вторжению" на Украину пустым нагнетанием

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины".

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - сказал он журналистам.

"Это уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории РФ. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, РФ ни для кого не представляет угрозу", - указал Песков.