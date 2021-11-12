Песков: ситуация вокруг иска о ликвидации "Мемориала" попадет в президентские дайджесты

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не получил доклад про иск Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в РФ НКО-иноагентом. Однако тема является резонансной и попадет в президентские дайджесты, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, осведомлен ли уже Путин об этой ситуации. "Но, безусловно, поскольку это достаточно резонансная тема, конечно же, она попадет во все дайджесты и доклады", - заверил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента не стал комментировать сам иск, так как ему не известно, "что является основанием для требования о закрытии организации". В ответ на вопросы, насколько эта тема может быть важной и чувствительной для главы государства и будет ли Путин специально интересоваться об этом в разговоре с генпрокурором, Песков заметил: "Нам сначала нужно выяснить, что является обоснованием для подобных требований, а потом уже можно будет давать какие-то комментарии".

Ранее Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.