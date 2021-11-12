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Песков: НАТО напористо действует вблизи границ России, Москва будет хеджировать риски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Силы НАТО активно и напористо действуют в непосредственной близости границ РФ, Москва будет принимать меры по обеспечению своей безопасности. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ происходят вызывающие действия наших оппонентов. Имею в виду НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости наших границ. Будь то воздух, вода или суша", - указал он.

"Мы должны быть начеку, - продолжил Песков. - Мы должны себя страховать и хеджировать риски".

Москва отмечает, что провокационных действий со стороны НАТО и США, в частности по нагнетанию напряженности с РФ, становится больше. "Провокационных действий больше. Вы видите ситуацию в Черном море, видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских, - сказал представитель Кремля. - Это все не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит".

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