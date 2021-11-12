Путин участвует в конференции по искусственному интеллекту. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент Владимир Путин принимает участие в международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.

Путин ранее выступал на конференциях AI Journey в 2020 и 2019 годах. В прошлый раз президент говорил о цифровой трансформации, происходящей в России и мире, о возможностях искусственного интеллекта, моральных принципах его использования, а также о влиянии ИИ на образование.

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве 10-12 ноября.