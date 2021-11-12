Путин на саммите АТЭС обсудит постпандемийное восстановление

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет в пятницу участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции, мероприятие продлится около полутора - двух часов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Участие в саммите АТЭС запланировано", - сказал он, говоря о графике президента на пятницу, 12 ноября. Он напомнил, что заседание начнется в 14:00 мск, председательствовать на нем будет Новая Зеландия. "В целом, мероприятие <...> достаточно длительное. Я думаю, минимум 1,5-2 часа оно продлится. Выступление президента вы услышите. Из Кремля президент будет выходить в режиме видеоконференции на этот саммит", - уточнил Песков, добавив, что речь Путина будет ближе к заключительной части.

Представитель Кремля напомнил, что основной темой саммита станет экономическое и социальное восстановление после пандемии. Лидеры также поговорят о том, какие основные вызовы и возможности есть у экономик региона, как может быть обеспечен доступ для всех к благам развития как сегодня, так и в будущем. "Будет выступление директора-распорядителя МВФ [Кристалины] Георгиевой с обзором ситуации в мировой экономике, ну и затем целый ряд выступлений лидеров", - заключил он.