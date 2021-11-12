Песков не стал комментировать заявления Лукашенко по поводу переброски оружия мигрантам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о попытках перебросить оружие мигрантам, скопившимся на границах этой страны с Евросоюзом.

Ранее Лукашенко выразил опасения по поводу того, что в лагерь мигрантов могут перебросить оружие и боеприпасы, идущие в основном с Донбасса. Он также упомянул о том, что обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

Пескову задали вопрос, действительно ли был подобный разговор, и что может быть предпринято в такой ситуации. "Я это без комментариев оставляю", - ответил представитель Кремля.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.