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Минобрнауки: Словения планирует увеличить финансирование совместных с РФ научных проектов

Представители России и Словении обсудили межуниверситетское сотрудничество и академическую мобильность, которые необходимы для поддержания диалога двух стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Словения намерена значительно увеличить финансирование совместных российско-словенских научных проектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки России по итогам встречи Ггосударственного секретаря Министерства образования, науки и спорта Республики Словения Мити Славинеца и заместителя Министра науки и высшего образования РФ Алексея Медведева.

"Словенская сторона выразила намерение существенно увеличить планируемый бюджет совместных российско-словенских научных проектов для того, чтобы их качество и количество могли конкурировать с ведущими международными научными инициативами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили итоги прошедшего 2 ноября 2021 года заседания российско-словенской рабочей группы по научно-образовательному сотрудничеству. Результатом заседания стала договоренность об обновлении действующей между Россией и Словенией межведомственной нормативно-правовой базы.

Кроме того, участники встречи обсудили межуниверситетское сотрудничество и академическую мобильность, которые необходимы для поддержания диалога двух стран в сфере образования. Славинец также отметил, что русский язык в Словении является востребованным в качестве второго иностранного и активно изучается в школах и университетах.

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