Путин по видеосвязи принимает участие в саммите АТЭС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Саммит лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) начался под председательством Новой Зеландии, российский лидер Владимир Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференции. Соответствующие снимки опубликованы Фотохроникой ТАСС.

На кадрах видно, что президент занял место за столом в ситуационном центре Кремля. Одной из традиций саммита АТЭС является "фэмили-фото" в национальных костюмах. Путин, чтобы соблюсти этот обычай в удаленном формате, как и другие лидеры накинул на плечи шарф с элементами маорийского национального орнамента, который организаторы направили всем участникам накануне лидерской недели АТЭС.

Шарф изготовлен из шерсти новозеландских овец-мериносов, которая считается лучшей в мире и даже используется при изготовлении одежды для космонавтов из-за своих уникальных качеств.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление Путина, согласно алфавитному порядку, состоится около 16:00 мск.