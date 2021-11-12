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Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире.

Шойгу: военно-политическая ситуация в Европе деградирует
Министр обороны РФ также заявил, что продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ
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