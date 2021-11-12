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Кризис на Украине

Главы МИД и Минобороны РФ и Франции подтвердили необходимость соблюдения "Минска-2"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны РФ и Франции подтвердили на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности необходимость неукоснительного соблюдения минских соглашений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства по итогам заседания.

"Обсуждая ситуацию на Украине, министры вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта в этой стране", - отмечается в сообщении.

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