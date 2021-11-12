МИД РФ: проблему на границе Белоруссии и Польши надо решать путем диалога сторон

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия на заседании в Париже подчеркнула необходимость урегулирования проблемы миграционного кризиса на белорусско-польской границе только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны.

"При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - информировали на Смоленской площади.