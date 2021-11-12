Лавров: непризнание "Спутника V" во Франции затрудняет работу российских дипломатов

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты во Франции сталкиваются с затруднениями в своей работе из-за того, что французские власти не признают вакцинацию "Спутником V". Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас есть такая конкретная проблема в этой связи. Наши дипломаты, которые здесь [во Франции], работают, не могут свободно выполнять свои функции. От них каждые два дня требуют ПЦР-тесты, чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве, которые прививаются любой вакциной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции, передвигаться по Москве и другим городам, где французские дипломаты работают. Но я думаю, мы этот вопрос решим", - отметил он.