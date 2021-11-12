Лавров: Россия будет выступать за возобновление иранской ядерной сделки в полном объеме

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия на переговорах по иранской ядерной программе будет выступать за то, чтобы выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) возобновилось в полном объеме. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На 29 ноября намечено возобновление переговоров участников Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы будем выступать за то, чтобы договоренности, которые были в рамках этого документа 2015 году заключены, чтобы они выполнялись. Чтобы их выполнение возобновилось в полном объеме", - сказал он.