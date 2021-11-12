Лавров: принятие закона о переходном периоде обозначит выход Киева из минских соглашений

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Закон об основах государственной политики переходного периода на Украине в случае принятия провозгласит выход Киева из минского комплекса мер. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - сказал он.

Министр отметил, что "к огромному позору для Венецианской комиссии, [закон] был ею сочтен более-менее нормальным. Венецианская комиссия даже не удосужилась сопоставить то, что там предлагается в этом законопроекте, с требованиями минских договоренностей и резолюцией Совета Безопасности [ООН]".

"Я напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было. И, как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения идет полным ходом", - резюмировал Лавров.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат минским соглашениям.

Выход из тупика

Кроме того, Москва на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Париже указала на абсурдность увязки отношений РФ и ЕС с минскими договоренностями.

"Мы увидели стремление наших [французских] собеседников подкреплять и подтверждать линию Евросоюза в отношениях с Россией, которая уже долгие годы не меняется, и которая в общем своем ключевом пункте гласит, что Евросоюз готов к нормализации отношений, как только Россия выполнит Минские договоренности. Но мы, естественно, показали на примерах абсурдность такого утверждения. Вновь прочитали соответствующие положения Минских договоренностей, где черным по белому написано, что необходимо согласовывать целый ряд вещей между Киевом, Донецком и Луганском, включая особый статус этих территорий, включая процедуры проведения там выборов, включая проведение амнистии и многое другое", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва предложила Парижу обсудить пути выхода из тупика в отношениях РФ и ЕС.

"Мы в общем-то предложили обсудить пути выхода из тупика, который сложился в отношениях между нами и Евросоюзом, и напомнили, что мы в свое время приветствовали идею, которую выдвинул президент [Франции] Макрон, идею формирования архитектуры европейской безопасности вместе с Россией, а не в противовес нашей стране, - подчеркнул Лавров. - Главное, по нашему мнению, мы сегодня об этом говорили, чтобы эти правильные слова трансформировались в практические дела. Понятно, что в Евросоюзе, как и в НАТО, есть своя внутренняя дисциплина, так называемая солидарность, но вопрос, тем не менее, остается".