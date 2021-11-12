Власти России указали на беспочвенность обвинений в адрес Москвы, связанных с ЧВК в Мали

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Франция на встрече в Париже в формате "2+2" обсудили ситуацию в Мали, Москва указала на беспочвенность обвинений в ее адрес, связанных с деятельностью российской частной военной компании (ЧВК) в этой стране. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Говорили о Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил, в частности из Мали, что повлекло за собой озабоченность малийского руководства тем, что прежде всего французы хотели оставить те территории на севере страны, в которых сейчас наблюдается активизация террористических групп", - сказал он.

"Мы объяснили ситуацию с выдвигаемыми регулярно обвинениями России в том, что мы поощряем некие контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией. Показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии", - добавил министр.