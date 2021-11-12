Лавров заявил, что встретился с президентом Республики Конго на полях конференции по Ливии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провел продолжительную беседу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях международной конференции по Ливии в Париже.

"Провел продолжительную полноценную беседу с президентом Республики Конго. Он не так давно посетил Москву, там у него были договоренности с президентом Путиным. Мы обсудили, как эти договоренности выполняются. В целом выполняются неплохо, но есть ряд вопросов, которые требуют дополнительного внимания", - заявил он журналистам в пятницу.

По словам министра, это касается сотрудничества в сфере экономики. "Это касается [экономических] проектов, которые обсуждаются между соответствующими компаниями и ведомствами Республики Конго и России", - указал Лавров.

Как сообщили в МИД РФ по итогам этой встречи, стороны выразили нацеленность на углубление политического диалога и сотрудничества в различных сферах. "При обмене мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня акцент был сделан на задачи обеспечения безопасности и стабильности на Африканском континенте. Высказаны совпадающие оценки и подходы по проблемам урегулирования в Ливии, ЦАР, в Мали и Регионе Великих озер. В этом контексте выражена обоюдная заинтересованность в укреплении внешнеполитической координации в ООН и других коллективных форматах", - говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади отметили, что отдельное внимание Лавров и Сассу-Нгессо уделили теме российско-африканского сотрудничества, в том числе в рамках подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году.