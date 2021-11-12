Лавров заявил, что вывод иностранных войск из Ливии должен происходить поэтапно

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники международной конференции по Ливии в Париже подтвердили необходимость поэтапного и равномерного вывода иностранных войск с ливийской территории, заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано, что касается вывода тех, кто поддерживает запад Ливии, и тех, кто поддерживает восток", - сказал он.

По оценке Лаврова, такой подход позволит сохранить баланс сил, благодаря которому в Ливии уже более года удается сохранять режим перемирия.

Министр отметил, что на конференции были подтверждены предыдущие договоренности по Ливии. "Что касается вывода иностранных военных групп, вооруженных сил и так далее, то решение, которое сегодня принято, подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года, и формулу, которую буквально пару недель назад Военный комитет ливийских сторон, так называемый 5+5, записал в своих решениях", - сказал Лавров.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность продолжающимся присутствием в Ливии иностранных войск, несмотря на договоренности об их выводе. Совместный военный комитет "5+5" Ливии в пятницу сообщил о том, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара выведет по просьбе Франции 300 наемников из районов, находящихся под ее контролем.