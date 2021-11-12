Россия и США договорились продолжать сотрудничество по мониторингу выбросов

ГЛАЗГО, 12 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев и спецпосланник президента США по климату Джон Керри провели вторую двустороннюю встречу на полях конференции ООН в Глазго, в рамках которой была достигнута договоренность укреплять сотрудничество по спутниковому мониторингу парниковых выбросов и метану.

"Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", - заявил в пятницу ТАСС Эдельгериев.

В свою очередь Керри в комментарии агентству назвал отличной вторую встречу с Эдельгериевым, состоявшуюся в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в крупнейшем шотландском городе с 31 октября.

Первая встреча Эдельгериева и Керри состоялась в Глазго 5 ноября. По словам спецпредставителя президента РФ, она прошла в продуктивной атмосфере, были намечены дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату на основе совместного заявления Эдельгериева и Керри о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года.

Всего в работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран. В Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.

По итогам работы переговорщиков в пятницу - формально заключительный день конференции - ожидалась публикация документов COP26, однако стороны не смогли согласовать текст документа в положенные сроки (21:00 мск). При этом организаторы мероприятия выразили надежду, что документ все же будет утвержден до полуночи по британскому времени (03:00 мск 13 ноября). Одним из главных камней преткновения остается вопрос об имплементации статьи 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Именно споры вокруг этой статьи помешали согласовать текст итогового коммюнике предыдущей конференции по климату (COP25), проходившей в декабре 2019 года в Мадриде, которая фактически завершилась провалом.