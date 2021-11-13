В МИД РФ считают, что ЕС отказывается от обсуждения кризиса между Польшей и Белоруссией

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Западные страны пытаются переложить вину за кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши на Минск, однако к ним самим есть вопросы о причинах развертывания войск в районе событий и отказа от консультаций с Минском по урегулированию ситуации. Об этом заявил в пятницу директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на важность рассматриваемой темы (о борьбе с торговлей людьми), отдельные западные государства решили использовать ее обсуждение в своих конъюнктурных целях, - отметил он. - Осуждаем попытки этих государств свести политические счеты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса в Европе. Считаем недопустимым перекладывание вины за происходящий миграционный кризис на Минск".

Представитель РФ подчеркнул, что исход беженцев из стран Ближнего Востока был вызван действиями там западных стран. "Следовало бы задать вопрос некоторым государствам-членам Евросоюза, почему они отказываются от предложений Минска о проведении соответствующих консультаций по разрешению миграционной проблемы, и более того, развернули на границах войска", - продолжил он.

Как добавил Лукьянцев, "складывается впечатление, что ЕС не стремится урегулировать острый гуманитарный кризис, а пытается использовать сложившуюся ситуацию в борьбе с политическим оппонентом".

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.