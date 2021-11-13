Представитель России переизбран в Комиссию международного права ООН

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Представитель России переизбран в Комиссию международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в пятницу журналистам в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"12 ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в Комиссию международного права, - отмечается в сообщении. - В новый состав КМП в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) переизбран российский член комиссии, директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов, набравший наибольшее число голосов".

КМП является вспомогательным органом ГА ООН, который занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права. В него традиционно входили ведущие советские и российские юристы-международники.