В МИД РФ заявили, что ситуация с Бутом и Ярошенко после саммита в Женеве прежняя

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация с россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко, находящимся в американских тюрьмах, после саммита России и США в Женеве не изменилась. Об этом заявил ведущим российским информагентствам Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Ситуация остается прежней. Положение Виктора Бута, Константина Ярошенко, Евгения Никулина и других наших граждан вызывает большую обеспокоенность, - обратил внимание дипломат. - Мы неоднократно предлагали США наладить диалог, чтобы попытаться разрешить эти ситуации, потому что Виктор Бут и Константин Ярошенко подвергаются очень серьезному психологическому воздействию, у них есть проблемы с получением квалифицированной медицинской помощи, проведением медицинского освидетельствования, хотя и у того, и у другого большие проблемы со здоровьем". По словам Лукьянцева, Москва неоднократно предлагала Вашингтону передать Бута и Ярошенко России в рамках Конвенции Совета Европы о передачи осужденных для отбывания наказания в своих странах, но неизменно был отказ.

"Сотрудники наших консульских учреждений находятся на связи и с Бутом, и с Ярошенко, регулярно обращаются к компетентным американским властям", - добавил он.

Говоря о перспективах обмена россиян, уполномоченный МИД РФ отметил сложность вопроса. "Мне об этом [перспективах обмена] говорить сложно, именно об обмене, но любые наши разговоры о том, чтобы освободить Виктора Бута и Константина Ярошенко, что, видимо, предполагает передачу нам их в той или иной форме, американской стороной отвергаются, - сказал дипломат. - Потому что они [США], видимо, считают, что эти случаи надо сделать показательными. Они неоднократно подчеркивали и постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание, видимо, в назидание другим".

Практика давления

Лукьянцев констатировал, что в практике США очень распространенным является давление на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы "заставить их дать признательные показания для сделки со следствием". По его словам, ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли.

"Они проявляют завидно мужество и не сдаются, не признают вины, несмотря на все оказываемое на них давление, - отметил заместитель директора Департамента МИД РФ. - Хотя, как известно, на того же Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. Известно, что когда его задержали в Либерии, ему выбили практически все зубы, у него сейчас большие проблемы с пищеварением. Физические страдания очень серьезные".

Данная тема "постоянно поднимается на всех уровнях российской стороной, во всех контактах, находится на личном контроле министра иностранных дел Сергея Лаврова". "Эти усилия будут продолжаться с тем, чтобы добиться освобождения российских граждан", - подчеркнул дипломат.