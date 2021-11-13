Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", - подчеркнул российский лидер, отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Как отметил президент, Россию "пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений". "Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по "нормандскому формату", а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что <...> Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, - ответа нет. Они прямо так и [говорят]: "Мы не можем сформулировать". Я не шучу, именно такой диалог", - рассказал Путин. Также, по его словам, никто не может сформулировать, что конкретно якобы не выполняют Луганская и Донецкая народные республики по минским соглашениям. "Тем не менее от нас требуют публичного исполнения", - констатировал российский лидер.

Путин напомнил, что, в свою очередь, именно украинские власти приняли решение использовать вооруженные силы для решения конфликта в Донбассе. Сначала это сделал и.о. президента Украины Александр Турчинов, затем президент Петр Порошенко, "несмотря на попытки убедить его не делать это, предпринял вторую попытку вооруженного решения вопроса". "Чем она закончилась, какими трагедиями, мы хорошо знаем. Это же они начали", - подчеркнул Путин.

Использование БПЛА

Использование украинскими властями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар" нарушает минские соглашения (Минск-2), заявил Путин. Он отметил, что о применении "Байрактаров" "бодро рапортует" президент Украины Владимир Зеленский.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует, <…> Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", - сказал Путин, отметив, что "официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше".

Он напомнил, что одновременно с этим НАТО организовала внеплановые учения в Черном море. "Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся", - подчеркнул российский лидер.

Механизм урегулирования

Путин считает, что других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи "нормандской четверки", по-прежнему нет.

"Я считаю, что других механизмов у нас нет, и <...> как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться", - сказал он, отвечая на вопрос об урегулировании в Донбассе и о том, есть ли смысл собирать саммит в "нормандском формате".

Путин подчеркнул, что механизм встречи в "нормандском формате" нужно использовать "хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем" на востоке Украины.

При этом президент отметил, что не слышал "настойчивых предложений на этот счет" со стороны партнеров. "Хотя мы это обсуждаем", - уточнил он.

Публикации о "вторжении"

Публикации о том, что Россия якобы готовит "военное вторжение на Украину", являются алармистскими, сказа президент. "Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - отметил глава государства, отвечая на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он обращал внимание на то, что это "уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены" передвижением Вооруженных сил РФ на своей территории. При этом Россия неоднократно говорила, что передвижение ее вооруженных сил на ее же территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, так как она "ни для кого не представляет угрозу", отмечал представитель Кремля.