Путин назвал серьезным вызовом незапланированные учения США в акватории Черного моря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проведение своих маневров в Черном море в ответ на учения НАТО там является нецелесообразным, нет необходимости нагнетать обстановку. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но, я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем, продолжил Путин, там не просто "сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация".

"Вот вам отчасти ответ на предыдущий ваш вопрос, где и как летают наши стратегические ракетоносцы, - добавил президент РФ. - Используются B-51. Это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас".