Захарова: страны НАТО и ЕС продолжают проводить работы с веществами из группы "Новичок"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО и Евросоюза, обвиняя Россию в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, сами при этом продолжают работу в лабораториях с веществами из группы "Новичок". Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание на то, что Германия, Франция и Швеция по-прежнему отказываются от взаимодействия с Россией по ситуации с Алексеем Навальным. "Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах "берлинского пациента" оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе "Новичком", - отметила Захарова. - Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми "Новичками" проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, включая вышеупомянутые государства. В США же зарегистрировано порядка 140 патентов, связанных с боевым применением пресловутых "Новичков" и защитой от них. Все это - непреложные факты".

Захарова также подчеркнула, что в последнее время США стали более активно продвигать на международных площадках и в медиапространстве тему своей якобы приверженности выполнению обязательств по КЗХО. "При этом однако официальные власти в Вашингтоне, а также тесно взаимодействующие с ними аналитики из СМИ не особенно акцентируют то обстоятельство, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, то есть с нарушением изначально установленных по КЗХО сроков более чем на 10 лет. И это несмотря на то, что американская сторона в полном объеме располагает всеми финансовыми и техническими возможностями для скорейшей ликвидации остающегося у нее военно-технического потенциала", - подчеркивается в комментарии.

Кроме того, указала дипломат, страны, "повязанные евроатлантической солидарностью", стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР на площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН. "Непрекращающиеся антироссийские инсинуации на Западе выглядят особенно нелепо на фоне того, что Россия еще в сентябре 2017 года завершила уничтожение доставшегося ей "в наследство" от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тыс. тонн) под строгим международным контролем, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Наши призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика. В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация ОЗХО превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств".