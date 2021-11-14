Путин: Россия готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" .

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент РФ также сообщил, что узнал о миграционном кризисе из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. "О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили", - пояснил Путин.

Ранее он выразил надежду, что Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор и также обсудят сложившуюся ситуацию, потому что многие мигранты стремятся в Германию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.