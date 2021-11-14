Путин: страны Запада пытаются снять с себя ответственность за миграционный кризис

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал обвинения в адрес РФ о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ".

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - продолжил президент РФ.

Путин повторно подчеркнул, что такие обвинения - "это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят". "При чем здесь наш "Аэрофлот"? Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?", - продолжил российский лидер.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.